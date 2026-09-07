Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aktivitas Anak Krakatau, Penyeberangan Merak–Bakauheni Tetap Normal

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |08:08 WIB
Aktivitas Anak Krakatau, Penyeberangan Merak–Bakauheni Tetap Normal
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan aspek keselamatan dan keamanan pengguna jasa serta pelayaran tetap menjadi prioritas menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau. (Foto: Okezone.com/ASDP)
A
A
A

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan aspek keselamatan dan keamanan pengguna jasa serta pelayaran tetap menjadi prioritas menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) yang berdampak terhadap sejumlah layanan transportasi.

Kondisi operasional penyeberangan Merak–Bakauheni saat ini berjalan normal. Namun, ASDP tetap melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat pemantauan cuaca dan kondisi lingkungan perairan serta memastikan kesiapan armada dan petugas di lapangan.

“Keselamatan pengguna jasa dan pelayaran merupakan prioritas utama kami. Dalam situasi pascaaktivitas GAK, kami terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan regulator serta BMKG agar setiap keputusan operasional dapat dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi terkini di lapangan,” ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, Senin (7/9/2026).

Pada Minggu (6/9/2026), operasional penyeberangan di lintasan Merak–Bakauheni masih berjalan normal. Dari sisi Merak, sebanyak 32 kapal disiapkan untuk melayani pengguna jasa, sementara dari sisi Bakauheni terdapat 28 kapal yang beroperasi. 

ASDP terus memantau perkembangan di lapangan serta berkoordinasi dengan regulator, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memastikan operasional penyeberangan tetap berlangsung dengan mengedepankan keselamatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/278/3240526//ihsg-1vMm_large.jpg
IHSG Diprediksi Fluktuatif, Dibayangi Cadangan Devisa hingga Aktivitas Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240524//bandara_ditutup-wdY0_large.jpg
Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas ke 5 Wilayah, 6 Bandara Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240513//menhub_dudy-Sxhw_large.jpeg
5 Fakta 150 Ribu Penumpang Pesawat Batal Terbang Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240523//masker-lGzv_large.jpg
Jangan Lupa Pakai Masker! Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Makin Meluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240521//bandara-vep0_large.jpg
6 Bandara Masih Ditutup hingga 08.59 WIB, Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240505//gunung_anak_krakatau-dAiT_large.jpg
Sejarah Letusan Dahsyat Gunung Krakatau hingga Terbentuknya Anak Krakatau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement