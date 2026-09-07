JAKARTA — Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung (BDO) dan empat bandara lainnya masih berstatus closed akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pembaruan informasi aeronautika terbaru, periode penutupan kelima bandara tersebut diperpanjang hingga estimasi pukul 18.00 WIB pada 7 September 2026.
Kelima bandara yang masih berstatus closed tersebut yakni:
1. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung (TKG) berstatus CLOSED mulai pukul 08.20 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.
2. Bandar Udara Budiarto, Curug (RTO) berstatus CLOSED mulai pukul 08.30 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.
3. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung (BDO) berstatus CLOSED mulai pukul 08.32 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.
4. Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas (WILP) berstatus CLOSED mulai pukul 08.35 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.
5. Bandar Udara Pondok Cabe (PCB) berstatus CLOSED mulai pukul 08.37 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.