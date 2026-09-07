Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Setelah Soetta-Halim, Husein Sastranegara dan 4 Bandara Lain Masih Ditutup hingga 18.00 WIB

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |10:05 WIB
Setelah Soetta-Halim, Husein Sastranegara dan 4 Bandara Lain Masih Ditutup hingga 18.00 WIB
Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung (BDO) dan empat bandara lainnya masih berstatus closed akibat sebaran abu vulkanik. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA — Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung (BDO) dan empat bandara lainnya masih berstatus closed akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pembaruan informasi aeronautika terbaru, periode penutupan kelima bandara tersebut diperpanjang hingga estimasi pukul 18.00 WIB pada 7 September 2026.

Kelima bandara yang masih berstatus closed tersebut yakni:

1. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung (TKG) berstatus CLOSED mulai pukul 08.20 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.

2. Bandar Udara Budiarto, Curug (RTO) berstatus CLOSED mulai pukul 08.30 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.

3. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung (BDO) berstatus CLOSED mulai pukul 08.32 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.

4. Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas (WILP) berstatus CLOSED mulai pukul 08.35 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.

5. Bandar Udara Pondok Cabe (PCB) berstatus CLOSED mulai pukul 08.37 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240534//menhub-OZ3J_large.jpg
Bus hingga Kereta Disiapkan bagi Penumpang yang Penerbangannya Dipindahkan ke Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240544//bandara-0ioE_large.jpg
AHY Ingatkan Maskapai Tak Boleh Tutup-tutupi Informasi ke Penumpang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240539//bandara_ditutup-JxBd_large.jpg
Breaking News! Bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma Ditutup hingga Pukul 18.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/33/3240535//cerita_haykal_kamil_tahu_rumahnya_diselimuti_abu_vulkanik-Q14n_large.jpg
Cerita Haykal Kamil Tahu Rumahnya Diselimuti Abu Vulkanik, Berawal dari Cek Token Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240536//bandara_ditutup-N4ZH_large.jpg
1.558 Penerbangan Tertunda Akibat Abu Vulkanik Anak Krakatau, 170.000 Penumpang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240532//bandara_ditutup-QtDh_large.jpg
Daftar 8 Bandara Masih Ditutup, Penutupan Diperpanjang hingga Pukul 09.00 WIB
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement