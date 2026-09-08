Krakatau Steel (KRAS) Rombak Direksi- Komisaris, Willgo Zainar Jadi Dirut

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mengumumkan pergantian jajaran direksi dan komisaris. Posisi Direktur Utama Krakatau Steel kini dijabat Willgo Zainar, menggantikan Muhammad Akbar Djohan.

Pergantian direksi dan komisaris ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2026 yang digelar Senin, 7 September 2026. Demikian dikutip dari keterangan resmi Krakatau Steel, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Sebelum menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel, Willgo Zainar menjabat Komisaris Independen yang diangkat sejak 16 Desember 2024. Dia juga pernah menjabat sebagai Plt Dirut PT PAL Indonesia.

Sementara itu, Daniel Fitzgerald Liman diganti dari kursi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko digantikan Thomas Christian. Sedangkan, pada jajaran komisaris, pemegang saham mengangkat Didik Hariyanto sebagai Komisaris Independen.

RUPLSB ini sebagai keberlanjutan transformasi dan restrukturisasi Krakatau Steel. Sepanjang semester I-2026 dengan dukungan pendanaan modal kerja dari Danantara menjadi faktor kunci yang mendorong kelancaran pasokan bahan baku, peningkatan utilisasi produksi, serta perbaikan efisiensi struktur pendanaan Perseroan.