Berapa Gaji Tukang Parkir Pesawat (Marshaller) di Indonesia? Ini Kisarannya

JAKARTA – Berapa gaji tukang parkir pesawat (Marshaller) di Indonesia? Ini kisarannya.

Gaji tukang parkir pesawat atau marshaller di Indonesia berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp8 juta per bulan untuk level pemula. Besaran penghasilan tersebut dapat berbeda bergantung pada pengalaman, lokasi kerja, serta maskapai atau perusahaan tempat marshaller bekerja.

Profesi marshaller mungkin terdengar seperti pekerjaan tukang parkir pada umumnya. Namun, marshaller memiliki tanggung jawab khusus karena bertugas memandu pesawat saat bergerak menuju area parkir atau apron setelah mendarat.

Marshaller memberikan isyarat visual kepada pilot untuk membantu mengarahkan pesawat ke posisi yang telah ditentukan. Karena bekerja di area operasional bandara, profesi ini membutuhkan ketelitian, kecepatan, komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap prosedur keselamatan penerbangan.

Kisaran Gaji Marshaller di Indonesia

Sejumlah sumber, termasuk informasi dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD), menyebut gaji marshaller di Indonesia berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sumber lain mencantumkan kisaran hingga sekitar Rp8 juta per bulan.