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Radin Inten II dan 4 Bandara Lain Menyusul Dibuka Hari Ini

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |10:52 WIB
Radin Inten II dan 4 Bandara Lain Menyusul Dibuka Hari Ini
Bandara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menyusul dibukanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, serta Husein Sastranegara, kini Bandara Radin Inten II dan empat bandar udara lainnya dibuka untuk beroperasi kembali setelah sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

EVP of Corporate Secretary Hermana Soegijanto mengatakan Bandara Radin Inten II kembali beroperasi berdasarkan NOTAM B1159/26 yang berlaku mulai pukul 09.45 WIB hingga 23.59 WIB pada 8 September 2026. 

"Dalam NOTAM tersebut dinyatakan AERODROME OPEN AND RESUMED OPERATIONS," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2026).

Selain Bandara Radin Inten II, empat bandar udara lainnya juga kembali beroperasi berdasarkan pembaruan NOTAM, yaitu:

* ⁠Bandar Udara Radin Inten II (WILL) — NOTAM B1159/26, berlaku mulai pukul 09.45 WIB hingga 23.59 WIB, dengan status “AERODROME OPEN AND RESUMED OPERATIONS”.

* Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas (WILP) — NOTAM C1136/26, berlaku mulai pukul 09.31 WIB hingga 23.59 WIB, dengan status “AERODROME OPEN AND RESUMED OPERATIONS”.

 

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