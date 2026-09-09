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Emiten Properti ASRI Targetkan Penjualan Rp300 Miliar 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |12:18 WIB
Emiten Properti ASRI Targetkan Penjualan Rp300 Miliar 
ASRI Targetkan Penjualan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) menargetkan penjualan sekitar Rp300 miliar melalui Alam Sutera Group Expo 2026 yang berlangsung pada 8-13 September 2026 di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Sales and Marketing Director Alam Sutera Group Lilia S. Sukotjo mengatakan target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan dukungan pembiayaan perbankan, terutama untuk mempermudah proses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi calon pembeli.

”Saya ingin paling tidak ada ratusan miliar yang bisa kita tarik. Untuk itu kami butuh sekali dukungan dari perbankan untuk pemrosesan yang baik dan harapannya target tersebut tercapai,” kata Lilia dalam konferensi pers pembukaan Alam Sutera Group Expo 2026 dikutip, Rabu (9/9/2026).

Pada pameran tersebut, perseroan menawarkan sejumlah produk properti dengan kisaran harga mulai dari Rp500 juta hingga puluhan miliar rupiah. Menurut Lilia, pembeli rumah yang selama ini mendominasi penjualan berasal dari kelompok karyawan swasta, terutama generasi milenial.

Corporate Strategic Marketing Division Head Alam Sutera Group Stephanus mengatakan, produk hunian yang paling banyak diminati saat ini berada pada kisaran harga Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar.

 

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