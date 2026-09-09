Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Serikat Buruh Minta Menaker Hapus Sistem Outsourcing 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |21:01 WIB
Serikat Buruh Minta Menaker Hapus Sistem Outsourcing 
Serikat Buruh Minta Menaker Hapus Sistem Outsourcing (Foto: Menaker/Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah dan DPR menghapus sistem outsourcing dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan. KSPN menilai penggunaan tenaga outsourcing justru dapat membuat biaya perusahaan lebih besar dibandingkan merekrut pekerja secara langsung.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan, usulan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada banyaknya persoalan outsourcing, tetapi juga mempertimbangkan faktor efisiensi ekonomi. Berdasarkan survei yang dilakukan KSPN, perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing dinilai harus mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan jika merekrut pekerja secara langsung.

"Sebetulnya juga pengusaha harus mempertimbangkan ini. Karena ternyata dari fakta survei yang kami lakukan, pengusaha-pengusaha itu yang meng-hire tenaga outsourcing itu mengeluarkan cost yang lebih besar, daripada yang pekerja berkontrak," kata Ristadi usai melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (9/9/2026).

Ristadi menjelaskan, perusahaan pengguna tenaga outsourcing tidak hanya membayar upah pekerja sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga harus membayar fee kepada perusahaan penyedia tenaga kerja. Karena itu, KSPN menilai perusahaan akan lebih efisien apabila merekrut pekerja secara langsung dengan status pekerja kontrak.

"Kenapa? Dia harus membayar pekerja outsourcingnya sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku. Tapi juga dia harus membayar fee terhadap perusahaan outsourcing. Oleh karena itu, daripada mengeluarkan kos yang lebih tinggi, ya sudah lebih baik di-hire sendiri saja menjadi pekerja kontrak di perusahaan," jelasnya.

Selain outsourcing, KSPN menyampaikan sejumlah isu lain dalam RUU Ketenagakerjaan, salah satunya terkait upah minimum. Ristadi menilai kesenjangan upah antar daerah semakin tinggi sehingga diperlukan skema upah minimum sektoral nasional.

Menurutnya, skema tersebut dapat membuat standar upah lebih mempertimbangkan kompetensi dan jam kerja berdasarkan sektor, bukan semata-mata lokasi pekerja.

"Upah sektor pertambangan seluruh Indonesia sama, sektor otomotif seluruh Indonesia sama. Kenapa kami sampaikan itu? Agar bahwa upah ini lebih menghargai kompetensi dan jam kerja, bukan soal kedaerahan. Man tidak ada daerah yang ningrat kecuali Yogyakarta, bahkan Yogyakarta pun daerah yang ningrat upahnya setengahnya dari upah Karawang," ucap Ristadi.

Dia mengatakan apabila penerapan upah minimum sektoral nasional belum dapat dilakukan, pemerintah perlu mendorong kenaikan upah yang lebih signifikan di daerah dengan tingkat upah rendah guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.

"Supaya bisa menekan ketimpangan upah antar daerah, maka daerah-daerah yang upahnya masih rendah harus didorong naiknya lebih signifikan daripada daerah-daerah yang upahnya sudah tinggi," tegasnya.

KSPN juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Ristadi menilai petugas pengawas menghadapi berbagai kendala teknis, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana hingga persoalan kewenangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229192/said_iqbal-XRwm_large.jpg
Said Iqbal dan Menaker Bertemu Bahas Aturan Outsourcing, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228678/said_iqbal-E0Fj_large.jpg
Buruh Geruduk Kantor Purbaya, Tuntut Pajak JHT Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224092/said_iqbal-QkDu_large.jpg
4 Fakta Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Soroti Upah Layak hingga Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223419/said_iqbal-8XiL_large.jpg
Jadi Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal: Kau Boleh Kaya tapi Jangan Miskinkan Kami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223152/buruh-lS5s_large.jpg
Said Iqbal dan Jumhur Hidayat Masuk Kabinet Prabowo, Perjuangan Buruh Pecah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220772/phk_pekerja-XqCU_large.jpg
KSPI Ungkap Penyebab 350 Pekerja Kena PHK PT Xacti Indonesia di Depok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement