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Digitalisasi Bansos Dikebut, 50 Juta Penerima Bakal Punya Rekening

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |12:37 WIB
Digitalisasi Bansos Dikebut, 50 Juta Penerima Bakal Punya Rekening
Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan menargetkan 80% proses tersebut rampung pada Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan menargetkan 80% proses tersebut rampung pada Oktober 2026.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah merancang peluncuran atau roll out digitalisasi bansos pada pekan ketiga Oktober. Ia berharap sebagian besar proses telah rampung saat program tersebut diluncurkan.

"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat proses ini semua. Kami tadi sudah merancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).

Menurut Luhut, salah satu tantangan dalam digitalisasi bansos adalah persoalan data penerima berdasarkan desil. Namun, ia optimistis persoalan tersebut dapat terus dikurangi melalui koordinasi antarpihak.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi, makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," lanjutnya.

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