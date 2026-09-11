ID Food Pangkas 26 Anak Usaha Jadi 3 Perusahaan

JAKARTA - BP BUMN bersama Danantara Indonesia mempercepat langkah perampingan entitas anak usaha holding pangan BUMN, ID Food dari 26 entitas menjadi hanya tiga entitas pada akhir 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk mengikis birokrasi internal yang berbelit serta memperkokoh daya saing perseroan di industri pangan nasional.

Langkah akselerasi penataan portofolio anak usaha ini diambil guna memperkokoh fondasi transformasi ID Food menuju entitas TradingCo yang solid dan terintegrasi.

"Perampingan ini harus kami dorong dan lakukan secara serius dan fundamental. Transformasi ID Food tidak boleh sekadar restrukturisasi perusahaan di atas kertas, tetapi juga harus mencakup pembenahan sistem, penguatan tata kelola hingga perbaikan kultur dan mentalitas organisasi," kata Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (11/9/2026).

Dony menegaskan, BP BUMN dan Danantara Indonesia terus mengawal transformasi ID Food agar berjalan secara menyeluruh. Selain restrukturisasi struktur korporasi, pembenahan juga menyasar evaluasi model bisnis secara radikal agar perseroan mampu menjawab dinamika kebutuhan pasar.

Komitmen pemangkasan struktur dari 26 anak usaha menjadi tiga entitas pada akhir 2026 tersebut sebelumnya telah disampaikan secara resmi oleh manajemen ID Food dalam pertemuan bersama jajaran pemangku kepentingan baru-baru ini.