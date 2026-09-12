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Pelita Air Berikan Diskon 10% di Port & Co Banda Aceh

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |17:57 WIB
Pelita Air Berikan Diskon 10% di Port & Co Banda Aceh
Pelita Air (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pelita Air menghadirkan berbagai manfaat tambahan bagi penumpang melalui program PASplus, salah satunya diskon 10% di Port & Co yang berlokasi di Area Keberangkatan Domestik Sultan Iskandar Muda International Airport, Banda Aceh. 

Untuk menikmati promo tersebut, penumpang cukup menunjukkan boarding pass dalam bentuk cetak maupun digital saat bertransaksi di Port & Co.

"Port & Co memang ditujukan untuk traveler dari Banda Aceh maupun luar Aceh. Kami ingin menyediakan tempat yang nyaman bagi penumpang sebelum boarding," ujar Manager Port & Co Banda Aceh Muhammad Fikri Haikal dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

Promo diskon tersebut berlaku dengan minimum transaksi Rp50.000 dan satu boarding pass dapat digunakan untuk satu kali transaksi. 

Port & Co menjadi tempat bagi traveler untuk bersantai dan menikmati cita rasa khas Aceh melalui pilihan menunya, dengan Kopi Sanger, kopi susu khas Aceh, sebagai salah satu menu yang banyak diminati penumpang sebelum melanjutkan perjalanan.

Melalui program PASplus, Port & Co turut merasakan peningkatan awareness dan pengunjung baru dari penumpang Pelita Air. 

 

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