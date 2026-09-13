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5 Fakta Anggota DPR Masuk Desil 4

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |07:18 WIB
5 Fakta Anggota DPR Masuk Desil 4
Anggota DPR RI Eva (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Anggota DPR RI Eva Stevany Rataba mengaku heran namanya tercatat dalam kelompok kesejahteraan Desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Eva mempertanyakan bagaimana dirinya bisa masuk dalam kelompok tersebut, sementara dia mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan.

Berikut fakta-fakta Anggota DPR Masuk Desil 4 yang dirangkum Okezone, Minggu (13/9/2026).

1. Langsung Tanya ke BPS

Eva mengatakan, dirinya baru mengetahui namanya tercatat dalam Desil 4 ketika persoalan tersebut muncul dalam pembahasan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Komisi X DPR RI.

“Saya sendiri merasa heran ketika mengetahui bahwa nama saya tercatat dalam desil 4. Karena itu, saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik, saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa,” kata Eva.

 

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Topik Artikel :
Anggota DPR Desil DPR RI
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