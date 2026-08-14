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Deretan Anggota DPR Latar Belakang Artis Padati Sidang Tahunan MPR 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:20 WIB
Deretan Anggota DPR Latar Belakang Artis Padati Sidang Tahunan MPR 2026
Anggota DPR RI Ahmad Dhani (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kompleks Parlemen Senayan menjadi pusat perhatian nasional seiring digelarnya agenda tahunan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 pada Jumat (14/8/2026).

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, sejumlah anggota parlemen dari latar belakang publik figur tampak hadir memenuhi area selasar Gedung Nusantara. Dengan balutan busana formal dan kebaya, para wakil rakyat berlatar belakang seniman ini melangkah mantap menuju ruang rapat paripurna.

Kehadiran para politisi ini menegaskan peran aktif mereka dalam mengawal aspirasi masyarakat di periode kepengurusan parlemen saat ini. Berdasarkan amanah fraksi masing-masing, beberapa anggota DPR dari kalangan selebriti bertugas di bidang yang bervariasi.

Di sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, terdapat Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw, Anggota Komisi X DPR RI, Denny Cagur, Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta, serta Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani.

Sementara itu, urusan perdagangan, kawasan industri, dan UMKM dikawal oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Tommy Kurniawan serta Anggota Komisi VI DPR RI, Mulan Jameela.

Di bidang penegakan hukum dan HAM, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni kembali mengemban amanah pimpinan, sedangkan aspek pertahanan, luar negeri, dan informatika diperjuangkan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin.

 

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Topik Artikel :
artis DPR Pidato Kenegaraan DPR RI
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