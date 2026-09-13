Rupiah Dibayangi Tekanan Global, Berpotensi Tembus Rp17.850 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan berada dalam tekanan selama perdagangan pekan depan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan berada dalam tekanan selama perdagangan pekan depan. Pergerakan mata uang Garuda sejalan dengan potensi penguatan indeks dolar AS yang diproyeksikan bergerak di rentang 90,30 hingga 100,20.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa depresiasi rupiah masih dibayangi oleh ketidakpastian pasar keuangan global serta dinamika kebijakan moneter AS.

“Untuk rupiah sendiri kemungkinan mengalami pelemahan ya mencapai Rp17.850-an, bisa saja lebih dari Rp17.850-an,” ujar Ibrahim dalam risetnya, Minggu (13/9/2026).

Ibrahim menambahkan bahwa pemicu utama tekanan pasar datang dari eskalasi konflik geopolitik, khususnya perselisihan AS dan Iran di kawasan Timur Tengah. Tingginya tensi geopolitik ini memicu aksi perburuan investor terhadap aset aman (safe haven) berbasis dolar AS.

Di saat yang sama, kecamuk perang Rusia-Ukraina yang belum mereda semakin memperpanjang volatilitas pasar mata uang global. Eskalasi di kawasan kaya sumber daya tersebut turut mengancam kelancaran rantai pasok dan memicu lonjakan harga komoditas energi.