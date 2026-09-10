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Rupiah Tertekan ke Rp17.547, Konflik AS-Iran hingga Harga Minyak Jadi Sorotan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:18 WIB
Rupiah Tertekan ke Rp17.547, Konflik AS-Iran hingga Harga Minyak Jadi Sorotan
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah turun 36 poin atau sekitar 0,21 persen ke level Rp17.547 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan salah satu sentimen datang dari eksternal, yakni AS dan Iran yang terlibat dalam serangkaian serangan terparah terhadap kapal-kapal sejak konflik bermula pada Februari, di tengah kembali memanasnya pertempuran antara kedua pihak setelah sempat mereda pada Agustus.

"Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di dalam dan sekitar Selat Hormuz pada hari Rabu, sementara AS mengaku telah membalas dengan menenggelamkan lima kapal tanker minyak Iran," tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (10/9/2026).

Kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran menyerang infrastruktur energi Arab Saudi pekan ini, yang semakin menambah kekhawatiran akan gangguan pasokan. Serangan Houthi tersebut memperparah kekhawatiran bahwa gangguan pasokan di kawasan Teluk akan meluas hingga ke luar wilayah Hormuz, sebuah skenario yang berpotensi semakin memangkas pasokan global.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para wartawan pada Rabu bahwa perang dengan Iran akan berakhir setelah pemilihan umum sela pada November. Namun, sebuah laporan dari Wall Street Journal mengungkapkan bahwa para penasihat utama Trump memperingatkan kemungkinan konflik akan terus berkecamuk hingga sisa masa jabatan Trump, mengingat minimnya tanda-tanda penurunan eskalasi.

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