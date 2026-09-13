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GRC Tak Lagi Sekadar Kepatuhan, tapi Jadi Fondasi Keputusan Bisnis

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |14:55 WIB
GRC Tak Lagi Sekadar Kepatuhan, tapi Jadi Fondasi Keputusan Bisnis
PT Brantas Abipraya (Persero) memperkuat penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC). (Foto: Okezone.com/Brantas Abipraya)
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JAKARTA – PT Brantas Abipraya (Persero) memperkuat penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) sebagai strategi dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. GRC tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan kepatuhan, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan risiko bisnis.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana menjelaskan, penerapan GRC perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis perusahaan. Integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dinilai penting untuk memastikan setiap keputusan diambil secara prudent sekaligus mampu merespons dinamika dan peluang bisnis.

“GRC harus hadir dalam proses bisnis sejak awal. Dengan tata kelola yang kuat, pengelolaan risiko yang terukur, dan kepatuhan yang konsisten, kami ingin memastikan setiap keputusan bisnis tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memberikan nilai dan menjaga keberlanjutan perusahaan ke depan,” ujar Dian, Minggu (13/9/2026).

Menurut Dian, penerapan GRC yang efektif tidak cukup hanya melalui fungsi pengawasan maupun pelaporan. GRC perlu terintegrasi dengan proses bisnis agar dapat memberikan perspektif dalam menentukan arah dan kualitas keputusan perusahaan.

“Empat penghargaan ini menjadi apresiasi atas penerapan GRC di Brantas Abipraya sekaligus pengingat untuk terus melakukan penguatan. Bagi kami, GRC bukan sekadar memenuhi aspek compliance, tetapi menjadi fondasi dalam mengambil keputusan yang terukur, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan bisnis,” ujar Dian.

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