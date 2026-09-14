Jadi Menkeu, Suahasil Yakini Tak Bakal Ada Gejolak Pasar

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan tak akan ada potensi gejolak yang berarti usai adanya transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pergantian ini dinilai bukanlah sebuah perubahan yang besar.

"Tentu nanti kita lihat ya, tapi kan pasar punya logikanya sendiri, silakan saja," kata Suahasil usai prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ia meyakinkan bahwa para pelaku pasar tidak perlu khawatir karena dirinya bukan figur baru di lingkungan Kemenkeu. Dengan pengalamannya selama ini di dalam struktur Kemenkeu, Suahasil memastikan roda pengelolaan keuangan negara akan terus berjalan stabil dan semakin ditingkatkan.

"Tapi menurut saya ini bukan perubahan yang apa ya, ini adalah kelanjutan aja, bukan perubahan, kelanjutan. Kan teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sebagai nakhoda baru, Suahasil berjanji pihaknya akan terus bekerja secara optimal demi menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan negara dengan cara-cara yang lebih baik ke depannya.