RMAB, MNCN & STA Teken Kerja Sama, Norman Joesoef Yakin Industri Media Punya Prospek Jangka Panjang

Founder dan Chairman Republikorp Group Norman Joesoef menegaskan keyakinannya terhadap masa depan industri media. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Founder dan Chairman Republikorp Group Norman Joesoef menegaskan keyakinannya terhadap masa depan industri media di Indonesia seiring dengan terjalinnya kemitraan strategis antara PT Republik Media Anak Bangsa (RMAB), PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), dan PT Sinergi Terang Abadi (STA).

“Kerja sama ini mencerminkan keyakinan kami terhadap prospek jangka panjang industri media di Indonesia. Bersama MNC, kami akan membangun platform media terintegrasi berskala nasional yang didukung oleh tata kelola profesional, inovasi teknologi, dan konten berkualitas,” ujar Norman, Selasa (15/9/2026).

Ia menambahkan, komitmen utama dalam kolaborasi ini adalah menjaga keberlangsungan siaran, memastikan independensi redaksi, serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan teknologi agar mampu bersaing di era distribusi digital.

Kemitraan ini menyatukan berbagai platform media, mulai dari televisi berita nasional, radio, portal berita digital, hingga layanan streaming ke dalam satu ekosistem media terintegrasi dengan dukungan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Ruang lingkup kerja sama mencakup iNews Media Group (IMG) dari MNCN, PT MNC Televisi Network (MTN) atau iNews TV, serta PT MNC Multimedia Nusantara (MMN) yang mengelola jaringan radio. Selain itu, kolaborasi ini juga melibatkan PT Media Platform Indonesia (MPI) dari STA yang menaungi sejumlah portal digital, seperti Okezone.com, iNews.id, Sindonews.com, dan News+.

Ekosistem tersebut turut diperkuat oleh kehadiran IDX Channel, baik dalam bentuk saluran televisi maupun portal digital yang berfokus pada informasi pasar modal, ekonomi, bisnis, dan industri keuangan.

Secara keseluruhan, platform dalam kemitraan ini menjangkau sekitar 72 juta pengikut di media sosial dengan total 1,8 miliar tayangan per bulan. Angka tersebut mencerminkan luasnya distribusi dan kekuatan digital yang dimiliki.