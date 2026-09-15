Angela Tanoesoedibjo: Kolaborasi MNCN-Republikorp Jadi Peluang Hadapi Tantangan AI

Penandatanganan kerja sama strategis antara PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), PT Sinergi Terang Abadi, dan PT Republik Media Anak Bangsa di iNews Tower, Jakarta. (Foto: okezone.com/IMG)

JAKARTA – Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menilai kerja sama strategis antara PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dan Republikorp Group dapat menjadi peluang bagi industri media untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI) serta maraknya misinformasi dan disinformasi di ruang digital.

Angela menyampaikan hal tersebut dalam acara penandatanganan kerja sama strategis antara PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), PT Sinergi Terang Abadi, dan PT Republik Media Anak Bangsa di iNews Tower, Jakarta, Senin (14/9/2026). Acara tersebut turut dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, jajaran manajemen MNC Group, serta perwakilan Republic World.

Angela mengatakan tantangan industri media saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga derasnya arus informasi yang belum tentu akurat.

"Kalau kita melihat tantangan ke depan ini kan AI ya dan bagaimana kita bisa bersama-sama menghadapi banyak misinformasi dan disinformasi di dunia digital saat ini. Bagaimana nanti kita bisa terus menjadi corong yang jernih di tengah semua kebisingan yang ada," kata Angela.

Menurut Angela, kolaborasi tersebut mempertemukan pengalaman panjang MNCN di industri media dengan sumber daya, perspektif, dan jaringan baru yang dimiliki Republikorp.

"Sekarang dengan adanya Republikorp, dengan sumber daya baru, perspektif baru, dan jaringan baru, saya sangat yakin IMG yang akan berganti nama menjadi RMG akan naik level. Itu harapan saya. Bukan hanya naik level, tetapi tentunya kita akan semakin berdampak terhadap masyarakat dan Indonesia," ujarnya.

Angela menuturkan MNC Group telah membangun bisnis media selama empat dekade dan berhasil melewati berbagai disrupsi yang terjadi di industri tersebut.