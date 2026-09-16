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Industri F&B RI Tumbuh 6,38 Persen, Pasar Kuliner Makin Bergeser ke Digital

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |11:00 WIB
Industri F&B RI Tumbuh 6,38 Persen, Pasar Kuliner Makin Bergeser ke Digital
Industri makanan dan minuman (F&B) Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA — Industri makanan dan minuman (F&B) Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat dan meningkatnya pemanfaatan platform digital. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,38%, sementara sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman tumbuh 7,41%.

Pertumbuhan tersebut juga tercermin dari meningkatnya aktivitas masyarakat dalam mencari dan berbagi informasi mengenai kuliner melalui platform digital. Jumlah konten terkait makanan di TikTok meningkat 52% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Menurut Commercial Partnership TikTok SEA Fadlia Hifzia, perubahan perilaku masyarakat turut memengaruhi cara konsumen menikmati dan menemukan produk kuliner.

“Cara masyarakat menikmati kuliner kini semakin beragam. Bukan hanya dengan mencoba hidangan atau tempat makan baru, tetapi juga dengan berbagi cerita dan terhubung melalui kecintaan yang sama,” ujar Fadlia, dalam keterangan tertulis, Rabu(16/9/2026).

Menurut dia, konten digital kini dapat menjadi salah satu sarana bagi pelaku usaha dan kreator untuk memperkenalkan produk serta cerita di balik sajian kuliner kepada masyarakat.

“Melalui Every Ingredient Tells a Story, kami ingin mengangkat kisah di balik setiap bahan, mulai dari asal-usul dan tradisi hingga kreativitas yang melahirkan sajian baru,” katanya.

Perkembangan perdagangan digital juga menunjukkan peningkatan aktivitas pada kategori F&B. Pada semester I-2026, jumlah pesanan produk F&B meningkat hampir 95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, jumlah pelaku usaha yang menjual produk F&B meningkat 184%.

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