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Transformasi Ekonomi Digital, Keamanan Siber Jadi Tantangan Utama

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |16:06 WIB
Transformasi Ekonomi Digital, Keamanan Siber Jadi Tantangan Utama
Keamanan siber sangat perlu diperkuat secara menyeluruh. (Foto: Okezone.com/Medcity)
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JAKARTA — Keamanan siber sangat perlu diperkuat secara menyeluruh, tidak hanya dengan meningkatkan kesadaran sumber daya manusia (SDM), tetapi melalui dukungan teknologi, infrastruktur dan proses kerja yang terintegrasi.

Direktur Digital Business PERURI Edwin Purwandesi menjelaskan, kesadaran pekerja mengenai keamanan siber perlu diikuti dengan penyediaan perangkat dan sistem yang dapat mendukung penerapan keamanan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

“Kalau kita berikan awareness tapi tidak kita sediakan tools dan platform, awareness-nya akan kehilangan makna. Mari kita teruskan awareness, namun juga kita siapkan framework dan platform yang sesuai dan mendukung awareness tersebut,” ujar Edwin di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Edwin, keamanan siber juga perlu diterapkan sejak tahap awal pengembangan sistem melalui pendekatan security by design. Dengan demikian, perlindungan sistem tidak sepenuhnya bergantung pada kepatuhan individu terhadap prosedur keamanan.

Ia menjelaskan pendekatan tersebut penting terutama ketika pekerja menghadapi kondisi mendesak yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau terlewatnya prosedur keamanan.

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