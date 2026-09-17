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Prabowo Targetkan Produksi E20 dalam 2 Tahun, Tebu Jadi Sumber Etanol  

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |07:33 WIB
Prabowo Targetkan Produksi E20 dalam 2 Tahun, Tebu Jadi Sumber Etanol  
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan produksi bahan bakar campuran etanol 20 persen atau E20 dalam dua tahun mendatang. (Foto: Okezone.com/Setkab)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan produksi bahan bakar campuran etanol 20 persen atau E20 dalam dua tahun mendatang. Tebu disiapkan sebagai salah satu sumber utama bahan baku etanol untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Prabowo meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret, termasuk penyediaan lahan untuk pengembangan tanaman tebu dan pembangunan industri pengolahan etanol.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo meminta Menteri Pertanian menyiapkan rencana terkait kebutuhan lahan untuk mendukung target produksi E20.

“Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kita membahas agar dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20. Oleh karena itu, tadi Mentan diminta menyiapkan rencana termasuk lahan dan seterusnya,” ujar Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat.

Menurut Zulkifli, bahan baku etanol yang dinilai paling memungkinkan untuk dikembangkan berasal dari tebu. Untuk itu, pemerintah menyiapkan lahan sekitar 2 juta hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Sementara itu, pembangunan industri pengolahan etanol akan dilakukan oleh Danantara.

“Mengonversi etanol itu yang paling memungkinkan ternyata dari tebu. Menyiapkan lahannya lebih kurang 2 juta hektare, ada yang dari luar Jawa, ada dari Jawa, ada dari Sumatra akan disiapkan. Kemudian Danantara yang akan membangun industrinya, dalam dua tahun kita harus bekerja keras melihat perkembangan dulu yang sekarang. Kita harus mampu untuk menghasilkan E20, kira-kira itu intinya tadi,” kata Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, target tersebut memungkinkan untuk dicapai dalam dua tahun. Dengan demikian, minyak mentah (crude oil) yang digunakan di dalam negeri nantinya dapat dicampur dengan etanol hingga mencapai komposisi E20.

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