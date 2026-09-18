BEI Siapkan Penerbitan Saham Baru untuk Demutualisasi

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka kemungkinan untuk menerbitkan saham baru sebagai bagian dari proses demutualisasi Bursa Efek. Langkah tersebut memungkinkan masuknya pemegang saham baru di luar anggota bursa.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 97 anggota bursa yang menjadi pemegang saham BEI. Kepemilikan tersebut pada prinsipnya terbagi relatif merata, sehingga masing-masing anggota bursa memiliki sekitar 1 persen saham.

"Kemungkinan penerbitan saham baru. Pasti akan terdelusi kalau ada saham baru, tapi kan akan deal harga yang memang harusnya harga segitu, tapi diatas nilai buku, mungkin disitu untungnya," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek, Jumat (18/9/2026).

Namun, menurut dia, penerbitan saham baru akan dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham eksisting apabila saham tersebut diterbitkan dengan harga di atas nilai buku.

Penentuan harga saham baru nantinya menjadi kesepakatan antara pemegang saham eksisting dan calon pemegang saham baru. BEI tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga tersebut selama mekanisme dan persetujuan pemegang saham telah terpenuhi.

"Nilai itu harus disepakati oleh para existing pemegang saham dengan pemegang saham baru. Itu di luar kewenangan Bursa Efek. Berapa pun harganya sepanjang pemegang saham setuju," jelasnya.