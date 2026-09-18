Transformasi Bisnis di Sektor Farmasi, Ini Langkahnya

Transformasi bisnis di sektor farmasi dibutuhkan di tengah persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan perusahaan farmasi multinasional asal Denmark, Novo Nordisk. (Foto; Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Transformasi bisnis di sektor farmasi dibutuhkan di tengah persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan perusahaan farmasi multinasional asal Denmark, Novo Nordisk.

“Individu dan komunitas selalu menjadi fokus utama dalam pengembangan sains di Novo," kata Presiden dan CEO Novo Mike Doustdar dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (17/9/2026).

Dia menambahkan, pihaknya telah mendorong transformasi di berbagai bidang kesehatan, seperti obesitas dan diabetes, dengan menghadirkan inovasi bagi kehidupan jutaan orang. Namun, kebutuhan kesehatan yang belum terpenuhi masih sangat besar.

"Pada saat yang sama, ekspektasi masyarakat terhadap solusi kesehatan juga terus berubah,” sambungnya.

Kini pihaknya berfokus pada lasting health starts now dan penggunaan Novo sebagai nama perusahaan serta memperbarui budaya perusahaan melalui the Novo way. Hal ini mendorong perusahaan untuk melangkah maju dengan lebih fokus, cepat, serta berdampak.