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IHSG Ditutup Merosot ke Level 6.384, Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |17:31 WIB
IHSG Ditutup Merosot ke Level 6.384, Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (21/9/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (21/9/2026). Indeks saham terkoreksi 0,88 persen ke level 6.384.

Diketahui pada sesi pembukaan, IHSG dibuka di zona hijau, tepatnya pada level 6.446. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di level 6.451 dan terendah di level 6.381.

Hingga penutupan, volume transaksi mencapai 26 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,8 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,8 juta kali.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,1 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 294 saham menguat, 372 emiten melemah, dan 297 saham stagnan.

Pada jajaran tiga besar top gainers, PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) memimpin setelah melonjak 34,48 persen. Posisi berikutnya ditempati PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) yang naik 34,33 persen, serta PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) yang menguat 29,11 persen.

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