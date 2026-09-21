Pembiayaan Industri Pergadaian Rp160,7 Triliun per Juli 2026, Tren Gadai Mewah Terus Tumbuh

Kinerja industri pergadaian nasional mencatatkan laju ekspansi yang solid hingga awal semester kedua 2026. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kinerja industri pergadaian nasional mencatatkan laju ekspansi yang solid hingga awal semester kedua 2026. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan industri pergadaian pada Juli 2026 mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 50,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp160,78 triliun.

Porsi pembiayaan terbesar disalurkan langsung melalui instrumen produk gadai, yakni menembus Rp136,39 triliun atau mendominasi hingga 84,83 persen dari total portofolio pembiayaan industri pergadaian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan bahwa tren pertumbuhan industri pergadaian didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang cepat dan efisien, serta didukung oleh perluasan jangkauan wilayah operasional pelaku usaha di tanah air.

Kendati mencatatkan pertumbuhan tinggi, Agusman mengingatkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang cermat dan berdisiplin oleh para pelaku industri.

"Pelaku usaha perlu mencermati kualitas serta pergerakan harga agunan yang memengaruhi risiko usaha, di samping tantangan akses dan efisiensi biaya pendanaan yang masih dihadapi oleh pergadaian swasta dalam memperluas pembiayaannya," tegas Agusman di Jakarta pekan lalu.

Tren Positif Pergadaian Mengerek Ceruk Gadai Mewah