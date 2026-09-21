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Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, RI-China Gaspol Investasi dan Teknologi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |15:05 WIB
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, RI-China Gaspol Investasi dan Teknologi
Pemerintah mendukung penguatan kemitraan strategis antara pelaku usaha Indonesia dan China guna memacu realisasi investasi. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Pemerintah mendukung penguatan kemitraan strategis antara pelaku usaha Indonesia dan China guna memacu realisasi investasi serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional mencapai target 8 persen.

Dukungan tersebut ditegaskan dalam penjajakan kerja sama sektor teknologi digital dan sistem keamanan perkotaan yang diinisiasi oleh elemen masyarakat bersama asosiasi industri Negeri Tirai Bambu.

Pemerintah memandang ekspansi permodalan dari luar negeri sebagai instrumen vital untuk memperluas kapasitas ekonomi domestik di tengah rekam jejak kemitraan bilateral yang kokoh selama lebih dari satu dekade.

"Salah satu sumber investasi terbesar datang dari Tiongkok yang sudah 13 tahun berturut-turut menjadi penanam modal utama di Indonesia. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Bapak Presiden, tentu diperlukan investasi yang lebih banyak lagi dari dalam maupun luar negeri," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari dalam forum Indonesia–China Digital City & Security Technology Application Forum di Gedung RRI, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Adapun forum tersebut mempertemukan unsur birokrasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan industri kedua negara untuk mematangkan integrasi infrastruktur kota cerdas dan teknologi keamanan modern.

Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) yang menjembatani forum ini menekankan bahwa inisiatif pembangunan kawasan perkotaan berbasis digital memerlukan arsitektur perlindungan publik yang adaptif agar kemajuan teknologi mampu menopang ketahanan sosial masyarakat secara berkesinambungan.

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