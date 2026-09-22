Prabowo Panggil Menkeu Suahasil ke Istana, Bahas Apa?

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ke Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Suahasil sebelumnya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan lalu.

Namun, Suahasil enggan membocorkan agenda pembahasannya dengan Presiden Prabowo.

"Rapat dulu, nanti habis itu kita ngobrol," ujar Suahasil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Selain itu, Suahasil belum bersedia berkomentar perihal skema anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan di seluruh tingkatan sekolah negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan gratis di tingkat SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri. Ia menegaskan akan segera menggelar rapat terbatas untuk merealisasikan kebijakan tersebut.