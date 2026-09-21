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Ini Pesan Menkeu Suahasil ke Pejabat Eselon II Kemenkeu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |11:51 WIB
Ini Pesan Menkeu Suahasil ke Pejabat Eselon II Kemenkeu
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan arahan dan pesan strategis bagi seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang baru saja dilantik. Suahasil menekankan bahwa kepemimpinan di tingkat pimpinan tinggi pratama menuntut kemampuan berpikir strategis yang melampaui rutinitas operasional harian.

Secara spesifik, Suahasil memberikan instruksi khusus kepada pejabat di unit-unit utama Kemenkeu, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), hingga Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Secara ringkas, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Nanti dielaborasi lebih lanjut dalam berbagai macam kesempatan rapat dan juga oleh para pimpinan unit eselon satu masing-masing," ujar Suahasil dalam sambutannya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Untuk jajaran pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suahasil meminta agar jajarannya tidak sekadar mengejar angka, melainkan harus mampu membaca peta perekonomian nasional serta memahami dinamika perilaku wajib pajak demi melahirkan kebijakan yang adil dan tepat.

"Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian di Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," tegas Suahasil.

Ia juga menambahkan pentingnya menjaga fondasi penerimaan negara secara aman dan berkelanjutan.

"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara bertelanjutan," lanjutnya.

 

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