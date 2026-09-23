Rencana Pembentukan BLU Sektor Energi Berpotensi Tumpah Tindih dengan BUMN, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Sektor Energi untuk mengendalikan alur penyediaan batu bara dan gas bumi bagi pembangkit listrik. Lembaga tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan pasokan, pengadaan, distribusi, hingga pengelolaan risiko pasokan energi.

Institute for Essential Services Reform (IRESS) menyoroti rencana pembentukan BLU Sektor Energi tersebut yang akan mengelola rantai pasok batu bara dan gas bumi untuk pembangkit listrik. Pihaknya menilai desain kelembagaan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan badan usaha yang telah ada.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara menjelaskan, secara prinsip pihaknya memahami tujuan pembentukan BLU Energi untuk memperkuat ketahanan energi, menjamin pasokan bahan bakar pembangkit, serta menjaga keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat. Namun, setelah mencermati substansi Rancangan Perpres tentang Penyediaan Batu Bara dan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik oleh BLU Sektor Energi, IRESS menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji ulang.

Menurutnya, tugas dan fungsi BLU Energi dalam rancangan tersebut dinilai telah melampaui peran umum sebuah BLU dan mendekati fungsi badan usaha seperti BUMN.

"BLU Energi menjalankan tugas dan fungsi melebihi hal-hal yang umumnya diperankan oleh sebuah BLU. Dengan begitu, BLU Energi berubah menjadi badan usaha layaknya sebuah BUMN," kata Marwan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Marwan menambahkan, sejumlah fungsi seperti pengadaan, pembelian, penjualan, distribusi, hingga pengelolaan pasokan batu bara dan gas bumi pada dasarnya telah dilakukan oleh badan usaha yang ada.

Jika fungsi tersebut kembali diberikan kepada BLU Energi, menurutnya, berpotensi menciptakan duplikasi kewenangan dan menurunkan efisiensi.

Marwan juga menilai pembentukan BLU Energi berpotensi menambah mata rantai bisnis dalam rantai pasok energi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap beban negara maupun masyarakat.

"Menambah mata rantai bisnis yang dapat membuat harga yang dibayar oleh BUMN menjadi lebih mahal," sambungnya.