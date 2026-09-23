Pemerintah Siapkan Rp3,8 Triliun untuk Bikin Rekening Anak Usia 17 Tahun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan saat ini Pemerintah tengah menyusun program untuk pembuatan rekening masal bagi masyarakat.

Ia mengatakan target penerima program ini adalah masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas. Adapun anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk menjalankan program ini mencapai Rp3,8 triliun. Targetnya setiap rekening akan diisikan saldo masing-masing sebesar Rp50 ribu.

"Rekening gratis, kami sudah laporkan Presiden, bahwa rekening gratis ini dari hasil rekap itu ada sekitar yang diatas usia 17 tahun, belum punya rekening ada jumlah tertentu," ujarnya saat ditemui usai acara Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan target penerima program ini ditaksir mencapai 76 juta masyarakat dengan rentan usia diatas 17 tahun. Angka tersebut didapatkan jika anggaran Rp3,8 triliun dibagi masing-masing Rp50 ribu per rekening.

"(Jumlah penerima) iya tinggal dibagi saja, Rp3,8 trilun dibagi Rp50 ribu," katanya.

Sebelumnya, Airlangga sempat menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah tengah menyiapkan program pembuatan rekening masal bersama dua bank Himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).