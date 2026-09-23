Transaksi Mata Uang Lokal Tembus USD49,4 Miliar, BI Proyeksikan Melonjak 2 Kali Lipat

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat lonjakan penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT). Hingga Agustus 2026, akumulasi nilai transaksi LCT telah menembus USD49,4 miliar ekuivalen, melampaui pencapaian sepanjang 2025 yang tercatat sebesar USD25,7 miliar ekuivalen.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono menjelaskan, peningkatan pesat ini mencerminkan kian solidnya adopsi mata uang lokal untuk menopang kegiatan perdagangan serta investasi lintas negara.

"Perkembangan LCT sangat baik. Tahun 2025 total transaksi LCT mencapai US$25,7 miliar ekuivalen. Sementara hingga Agustus 2026 sudah mencapai USD49,4 miliar ekuivalen," kata Thomas dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Melihat laju positif dalam delapan bulan pertama tahun ini, Thomas optimistis nilai transaksi LCT di penghujung 2026 akan mampu melampaui dua kali lipat realisasi tahun lalu.Ia menambahkan, penguatan skala LCT menjadi bagian dari strategi mendasar untuk memperkokoh struktur perekonomian nasional saat berhadapan dengan volatilitas pasar keuangan internasional.

"LCT tumbuh sangat baik. Kami berharap instrumen ini dapat membantu memperkuat struktur ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya.