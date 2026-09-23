Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Catat Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Capai 32,4 Ribu

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |19:06 WIB
BI Catat Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Capai 32,4 Ribu
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja positif penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sejak resmi diluncurkan pada 17 Agustus lalu. Hingga pertengahan September 2026, total penerbitan instrumen pembayaran digital tersebut telah menembus angka 32.457 kartu.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengonfirmasi lonjakan penetrasi KKI tersebut yang kini didukung oleh keterlibatan perbankan nasional sebagai penerbit (issuer).

"Sampai saat ini ini telah menerbitkan sudah ada dari 17 Agustus sampai saat ini, 32.457 kartu kredit yang telah diterbitkan dan yang aktif digunakan ini sudah terbit tapi belum digunakan," ujar Filianingsih dalam konferensi pers Pengumuman Hasil RDG BI Bulan September 2026, Rabu (23/9/2026).

Dari total puluhan ribu kartu yang diterbitkan tersebut, tercatat hampir 8.000 KKI telah aktif digunakan untuk bertransaksi oleh delapan bank pelopor (first mover). PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendominasi porsi penerbitan terbanyak dengan menyumbang sekitar 28.000 pengguna, diikuti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebanyak 1.500 pengguna, serta PT Bank Permata Tbk sebanyak 1.500 pengguna.

Tingginya angka penerbitan KKI turut mendorong akumulasi volume transaksi hingga menyentuh 38,8 ribu transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp18,7 miliar. Adapun rata-rata nilai per transaksi (ticket size) berada di kisaran Rp482 ribu.

Filianingsih menjelaskan bahwa hadirnya KKI memberikan opsi skema pembayaran tertunda (deferred payment) tanpa beban bunga bagi masyarakat, selama pelunasan dilakukan secara tepat waktu. Keberadaan KKI juga memperluas fleksibilitas transaksi digital karena dapat dihubungkan langsung sebagai sumber dana (source of fund) pada fitur pembayaran QRIS.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kartu kredit BI Bank Indonesia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243773/bank_indonesia-JnAZ_large.jpg
BI Guyur Insentif Likuiditas Rp461,2 Triliun hingga Awal September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243720/bank_indonesia-dbQe_large.jpg
BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243718/bank_indonesia-iJoz_large.jpg
Tetapkan BI Rate, BI Kembali RDG Tatap Muka Usai 1,5 Tahun Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243686/bank_indonesia-IXwc_large.jpg
BI Soroti Transaksi Misterius di DANA, Minta Investigasi Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243647/bank_indonesia-VO7F_large.jpg
BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242266/gubernur_bi_destry-LrGD_large.png
Gubernur Destry Lantik Mal Isnaini Jadi Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement