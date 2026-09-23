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BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |14:31 WIB
BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 22-23 September 2026.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, suku bunga Deposit Facility juga tetap bertahan sebesar 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility tetap di level 6,50 persen.

"Rapat Gewan Gubernur Bank indonesia pada tanggal 22 hingga 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan September 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Keputusan mempertahankan BI rate pada level 5,75 persen ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan di tengah tekanan eksternal yang masih kuat.

Selain itu, lanjut Destry, BI juga menjaga sasaran inflasi 2,5±1 persen pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

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