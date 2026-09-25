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Ketua OJK Minta Masyarakat Siapkan Dana Pensiun Sejak Hari Pertama Kerja

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |16:13 WIB
Ketua OJK Minta Masyarakat Siapkan Dana Pensiun Sejak Hari Pertama Kerja
Ketua OJK (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri dana pensiun untuk segera merespons pergeseran demografi menuju era penuaan populasi serta melimpahnya angkatan kerja nasional sebagai sinyal ekspansi bisnis. 

Ceruk pasar yang berasal dari lebih dari 150 juta tenaga kerja produktif dinilai sebagai potensi pertumbuhan masif yang belum tergarap optimal oleh para pelaku industri.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan soal pergeseran struktur demografi nasional kini kian nyata seiring melonjaknya populasi lanjut usia yang berjalan bersamaan dengan melimpahnya kelompok tenaga kerja produktif. 

Pengelola dana pensiun lantas didorong menangkap momentum dividen demografi ini sebagai peluang emas ekspansi bisnis sebelum beban penuaan penduduk kian menekan perekonomian.

"Indonesia saat ini memasuki fase aging population dengan proporsi lansia mencapai 11,97 persen, melampaui ambang batas penanda masyarakat menua dan diproyeksikan menembus 20,31 persen pada 2045. Di sisi lain, kita memiliki dividen demografi dengan 68,94 persen penduduk usia produktif, yang menjadi jendela kesempatan sangat penting untuk mendorong mereka mempersiapkan pensiun sejak dini sebelum tekanan demografi semakin besar," urai Friderica dalam Indonesia Pensiun Fund Summit, di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Kata perempuan yang akrab disapa Kiki ini memaparkan, kinerja industri dana pensiun sebenarnya menunjukkan lintasan pertumbuhan yang konsisten. Jumlah peserta program tercatat naik dari 27,27 juta orang pada 2022 menjadi 30,67 juta orang per Juli 2026, dengan total akumulasi aset mencapai sekitar Rp1.699 triliun.

Meski pertumbuhan nilai aset dan jumlah kepesertaan terus mendaki, cakupan proteksi hari tua nyatanya masih sangat minim jika dikomparasikan dengan skala angkatan kerja Indonesia yang telah melampaui 150 juta jiwa. 

Lebarnya jarak penetrasi tersebut dinilai menjadi sinyal pasar yang sangat menjanjikan bagi pelaku industri untuk melipatgandakan portofolio nasabah baru.

"Kalau kita lihat persentasenya dibanding jumlah angkatan kerja yang saat ini sudah lebih dari 150 juta orang, porsinya masih sangat kecil. Ruang pertumbuhannya masih sangat luas, sehingga industri ini menyimpan potensi bisnis luar biasa besar yang bisa digarap bersama," jelas Kiki.

 

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