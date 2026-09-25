Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 15 Bank Bangkrut di 2026, Terbaru BPRS Musyarakah Ummat

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |21:03 WIB
Daftar 15 Bank Bangkrut di 2026, Terbaru BPRS Musyarakah Ummat
Daftar bank bangkrut kembali bertambah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat. (Foto: Okezone.com/OJK)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bank bangkrut kembali bertambah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia di Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Kini, jumlah bank bangkrut pada 2026 mencapai 15.

OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia per 25 September 2026.

Sebelumnya, pada 10 Desember 2025, OJK telah menetapkan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) akibat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12 persen. Karena permasalahan modal tidak kunjung rampung, OJK kemudian menaikkan statusnya menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 11 September 2026.

“Penetapan tersebut dilakukan setelah OJK memberikan waktu kepada Pengurus dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Berikut daftar 15 bank yang izin usahanya dicabut pada 2026:

1. PT BPR Suliki Gunung Mas (Lima Puluh Kota, Sumatera Barat), izin dicabut 7 Januari 2026.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244223//bank_tutup-SUMA_large.png
OJK Cabut Izin BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Bank Tutup di RI Bertambah Lagi Jadi 15
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244172//bp_bumn-wQJM_large.jpg
Dana Pensiun BUMN Rp127 Triliun Disoroti, Kemampuan Bayar Klaim Jadi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243402//kredit-He3S_large.jpg
Kredit Himbara Melesat 16,95%, Penyaluran Tak Hanya di BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243327//grafik-yZk5_large.jpg
Pembiayaan Industri Pergadaian Rp160,7 Triliun per Juli 2026, Tren Gadai Mewah Terus Tumbuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/278/3243325//bei-DzjJ_large.jpg
Aturan Baru OJK: Sumber Dana Pembelian Saham BEI Dilarang dari Utang hingga Dana Pencucian Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/320/3243118//bank-WVuD_large.jpg
14 Bank di RI Tutup hingga September 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement