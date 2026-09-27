Operasikan 25 Kapal, Pemulihan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Dipercepat Imbas Demo

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat pemulihan operasional layanan penyeberangan lintasan Ketapang-Gilimanuk menyusul dinamika layanan yang terjadi pada Sabtu (26/9/2026).

Diketahui, ada aksi penyampaian aspirasi sejumlah pengemudi truk di area pintu keluar Dermaga LCM Pelabuhan Ketapang.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa saat ini seluruh unsur terkait berfokus pada percepatan pemulihan layanan dan penguraian antrean, dengan tetap menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama.

“Setelah tercapainya kesepakatan bersama, fokus kami adalah mempercepat normalisasi operasional dan mengurai antrean secara bertahap. Kapasitas kapal yang tersedia terus kami optimalkan, termasuk melalui percepatan siklus pelayanan kapal serta pengaturan muatan sesuai karakteristik dan kapasitas masing-masing kapal,” ujar Heru dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung sejak sekitar pukul 14.15 WIB tersebut berakhir sekitar pukul 20.00 WIB.

Melalui komunikasi dan mediasi bersama perwakilan pengemudi truk, ASDP bersama KSOP Tanjung Wangi, BPTD, KP3, GAPASDAP, INFA, asosiasi pengguna jasa penyeberangan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat pemulihan operasional dan menjaga kelancaran layanan penyeberangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan distribusi kendaraan berdasarkan kapasitas dan karakteristik kapal yang beroperasi.

Kendaraan dengan muatan di atas 30 ton diarahkan untuk dilayani melalui kapal-kapal LCM, dengan optimalisasi muatan sesuai kapasitas kapal, sementara kendaraan dengan muatan di bawah 30 ton diarahkan melalui kapal MB 1, 2, 3, dan 4.

Pengaturan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kapasitas kapal dan fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga distribusi kendaraan berlangsung lebih efektif dan tidak terkonsentrasi pada jenis kapal tertentu.

General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto menjelaskan bahwa ASDP bersama seluruh pemangku kepentingan terkait juga terus mempercepat siklus pelayanan kapal, mulai dari proses sandar, pemuatan hingga keberangkatan, dengan tetap memperhatikan kondisi operasional dan standar keselamatan.