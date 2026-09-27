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Aset Keuangan Syariah Capai Rp3.131 Triliun, BI Pacu Integrasi Ekonomi Halal RI 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |20:15 WIB
Aset Keuangan Syariah Capai Rp3.131 Triliun, BI Pacu Integrasi Ekonomi Halal RI 
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat total aset keuangan syariah nasional melonjak hingga menyentuh angka Rp3.131 triliun pada kuartal II 2026, terdorong oleh laju ekspansi penyaluran pembiayaan syariah yang terus menunjukkan tren positif.

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa kenaikan aset tersebut berjalan beriringan dengan akselerasi sektor unggulan rantai nilai halal di tanah air yang tumbuh 5,50 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama ditopang oleh kinerja industri pangan halal, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim.

Pada saat yang sama, tingkat literasi ekonomi syariah masyarakat juga melesat signifikan dari posisi 16,30 persen pada 2019 menjadi 50,18 persen pada 2025. Capaian ini mengindikasikan bahwa sekitar satu dari dua penduduk muslim dibIndonesia kini telah memiliki pemahaman yang baik terkait aktivitas ekonomi syariah.

“Berbagai capaian tersebut patut disyukuri, namun harus terus ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Ketiganya diarahkan agar semakin terintegrasi, berdampak nyata, dan inklusif. Kunci mewujudkannya adalah sinergi. Semangat sinergi inilah yang kita wujudkan melalui FESyar Jawa 2026," tutur Destry dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/9/2026).

Destry menegaskan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah menempati posisi strategis sebagai sumber motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.

 

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