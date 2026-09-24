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Serangan Siber Ancam Perekonomian, Gubernur BI Sebut Indonesia Bisa Rugi Rp110,7 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |11:50 WIB
Serangan Siber Ancam Perekonomian, Gubernur BI Sebut Indonesia Bisa Rugi Rp110,7 Triliun
Serangan Siber Ancam Perekonomian, Gubernur BI Sebut Indonesia Bisa Rugi Rp110,7 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia berpotensi menyentuh angka USD6,2 miliar atau setara Rp110,7 triliun (kurs Rp17.858 per USD) pada tahun 2026. 

Besarnya potensi ancaman ini memicu bank sentral untuk memperketat sistem keamanan serta memperkuat literasi dan perlindungan konsumen di tengah masifnya digitalisasi nasional.

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa eskalasi risiko kejahatan siber, fraud, hingga scam merangkak naik seiring dengan pesatnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di ekosistem keuangan.

"Pada tahun 2026 saja, diperkirakan kerugian karena serangan cyber di Indonesia itu mencapai sekitar USD6,2 miliar," kata Destry mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam pembukaan acara FEKDI x IFSE 2026, Kamis (24/9/2026).

Destry menjelaskan bahwa di satu sisi, digitalisasi memegang peranan krusial sebagai mesin penggerak ekonomi. Namun di sisi lain, kompleksitas ancaman siber yang kian canggih menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Digitalisasi menjadi salah satu alat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Namun, kita juga harus memahami bahwa digitalisasi yang terus tumbuh selalu disertai berbagai risiko yang perlu dipahami bersama," ujar Destry.

"Pesatnya perkembangan AI saat ini juga meningkatkan risiko kejahatan siber, fraud, dan scam," sambungnya.

 

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