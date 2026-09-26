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BI Perluas QRIS Antaranegara, Bidik Timor Leste dan Hong Kong

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |13:31 WIB
BI Perluas QRIS Antaranegara, Bidik Timor Leste dan Hong Kong
BI Perluas QRIS Antaranegara, Bidik Timor Leste dan Hong Kong (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan memperluas QRIS Antarnegara ke Timor Leste dan Hong Kong. Sistem pembayaran lintas negara tersebut ditargetkan mulai diluncurkan pada tahun depan setelah proses sandboxing dilakukan pada tahun ini khususnya untuk di Timor Leste. 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Aida S Budiman mengatakan, perluasan QRIS Antarnegara menjadi salah satu langkah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara, khususnya dalam mendukung mobilitas wisatawan.

"Pertama perluasan QRIS Antarnegara. Selain enam negara yang sudah saya sampaikan, ada dua lagi yang sudah selesai tanda tangan kemarin, yaitu dengan Timor Leste dan segera dengan Hong Kong Monetary Authority," ujarnya dalam acara FEKDI X IFSE di JCC Senayan, Sabtu (26/9/2026).

Aida mengatakan, saat ini BI telah menyelesaikan penandatanganan kerja sama dengan Timor Leste. Sementara itu, kerja sama dengan Hong Kong Monetary Authority juga segera dilakukan.

Dengan demikian, terdapat delapan negara yang akan bisa transaksi menggunakan QRIS, antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, China, dan dua negara yang sedang proses yakni Timor Leste (sedang proses) dan Hong Kong. 

Khusus untuk Timor-Leste, Aida mengatakan implementasinya akan memasuki tahap sandboxing pada tahun ini. Setelah proses tersebut selesai, QRIS Antarnegara dengan Timor-Leste ditargetkan dapat diluncurkan pada tahun depan.

"Nanti kita akan melakukan sandboxing tahun ini dan tahun depan akan di-launching. Itu dengan Timor-Leste," ujarnya.

 

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