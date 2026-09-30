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Harga Cabai Masih Naik Hari Ini, Kini Dijual Rp99.500 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |09:58 WIB
Harga Cabai Masih Naik Hari Ini, Kini Dijual Rp99.500 per Kg
Harga Cabai (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau bergerak pada hari ini, Rabu (30/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, komoditas cabai naik cukup signifikan.

Untuk cabai merah besar naik 4,43 persen menjadi Rp60.050 per kg. Diikuti beras merah keriting yang naik 2,15 persen menjadi Rp71.300 per kg. Cabai rawit hijau juga naik 0,44 persen menjadi Rp68.950 per kg.

Sementara itu cabai rawit merah melonjak 4,17 persen hingga menyentuh level Rp99.850 per kg. Kenaikan harga juga berlaku untuk komoditas lainnya, yakni minyak goreng kemasan bermerek II yang naik 0,21 persen menjadi Rp23.550 per liter.

Meski demikian, sejumlah komoditas pangan lainnya tercatat mengalami penurunan harga, misalnya bawang merah yang turun 0,27 persen menjadi Rp37.300 per kg. Kemudian beras kualitas bawah I turun 0,67 persen menjadi Rp14.900 per kg.

Daging ayam ras segar turun 0,12 persen menjadi Rp42.100 per kg. Daging sapi kualitas I dan II masing-masing turun 0,28 dan 0,31 persen menjadi Rp152.500 dan Rp143.050 per kg. Gula pasir premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.350 per kg.

Penurunan harga juga dialami minyak goreng kemasan bermerek I yang turun 0,2 persen menjadi Rp24.350 per liter. Selanjutnya telur ayam ras segar turun 0,17 persen menjadi Rp29.950 per kg.

 

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