Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Dagang RI Surplus USD3,55 Miliar pada Agustus 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:21 WIB
Neraca Dagang RI Surplus USD3,55 Miliar pada Agustus 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan kumulatif periode Januari hingga Agustus 2026 secara konsisten membukukan surplus. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan kumulatif periode Januari hingga Agustus 2026 secara konsisten membukukan surplus sebesar USD7,25 miliar. Pencapaian ini disokong oleh kinerja ekspor yang positif, termasuk surplus bulanan pada Agustus 2026 yang mencapai USD3,55 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan keunggulan neraca perdagangan nasional ditopang oleh kinerja kuat sektor nonmigas.

“Surplus sepanjang periode Januari-Agustus 2026 ditopang oleh kinerja perdagangan komoditas nonmigas yang mencatat surplus USD28,54 miliar, sementara perdagangan komoditas migas masih mengalami defisit sebesar USD21,29 miliar,” jelas Ateng dalam konferensi pers BPS di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai USD193,64 miliar atau tumbuh 4,74 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penguatan ekspor terutama bersumber dari pengiriman komoditas nonmigas yang melonjak 5,48 persen menjadi USD185,63 miliar.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241913//prabowo_subianto-g4Hy_large.jpg
Prabowo: Indonesia Bertahun-tahun Impor Beras-Jagung, Kini Jadi Eksportir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241786//purbaya-qSrK_large.jpg
Purbaya Minta LPEI Sediakan Pembiayaan Bunga Murah untuk Sektor Tekstil hingga Furnitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239706//pelabuhan-ywut_large.jpg
Neraca Dagang Kembali Surplus USD120 Juta pada Juli 2026, Mendag: Ekspor Harus Terus Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239617//kedelai-WH4w_large.jpg
RI Tekan Impor, Penanaman Kedelai 1.000 Ha Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239455//ekspor_impor-qKaF_large.png
Ini Data Ekspor dan Impor Indonesia di Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239451//neraca_dagang-nqot_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD120 Juta di Juli 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement