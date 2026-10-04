Baru 5,5 Juta yang Daftar Bansos 2027, yang Belum Segera Registrasi di Sini

Pemerintah masih mengejar sekitar 42,5 juta pendaftar calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pemerintah masih mengejar sekitar 42,5 juta pendaftar calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027. Hingga saat ini, baru sekitar 5,5 juta masyarakat yang tercatat melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital.

Registrasi kini menjadi upaya pemerintah memperbarui pendataan calon penerima bansos sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pada 2027. Masyarakat yang ingin menjadi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah perlu melibatkan berbagai unsur untuk mengejar target tersebut.

"Hari ini pemerintah menggerakkan seluruh kekuatan yang kita miliki, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat dan pegawai pemerintahan, TNI-Polri, hingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyukseskan registrasi perlindungan sosial ini," ujar Luhut.

Menurut Luhut, pencapaian target 48 juta pendaftar hingga akhir 2026 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses proses registrasi.

"Hingga Desember 2026, target kita besar: 48 juta orang terdaftar dalam Perlinsos Digital," katanya.

Pemerintah Perlu Kejar 42,5 Juta Pendaftar