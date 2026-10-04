Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Baru 5,5 Juta yang Daftar Bansos 2027, yang Belum Segera Registrasi di Sini

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |16:15 WIB
Baru 5,5 Juta yang Daftar Bansos 2027, yang Belum Segera Registrasi di Sini
Pemerintah masih mengejar sekitar 42,5 juta pendaftar calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah masih mengejar sekitar 42,5 juta pendaftar calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027. Hingga saat ini, baru sekitar 5,5 juta masyarakat yang tercatat melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital. 

Registrasi kini menjadi upaya pemerintah memperbarui pendataan calon penerima bansos sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pada 2027. Masyarakat yang ingin menjadi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah perlu melibatkan berbagai unsur untuk mengejar target tersebut.

"Hari ini pemerintah menggerakkan seluruh kekuatan yang kita miliki, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat dan pegawai pemerintahan, TNI-Polri, hingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyukseskan registrasi perlindungan sosial ini," ujar Luhut. 

Menurut Luhut, pencapaian target 48 juta pendaftar hingga akhir 2026 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses proses registrasi.

"Hingga Desember 2026, target kita besar: 48 juta orang terdaftar dalam Perlinsos Digital," katanya.

Pemerintah Perlu Kejar 42,5 Juta Pendaftar

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245085//bansos-l72w_large.png
Syarat Wajib Dapat Bansos PKH dan BPNT 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245647//bansos-4w5Q_large.png
6 Fakta Penerima Bansos 2027 Wajib Daftar Ulang hingga Diubah Jadi Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245384//bantuan-ZdCi_large.jpg
Cek Bantuan Subsidi Upah Rp900.000 Cair ke 13,3 Juta Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245382//bansos_oktober_2026-ERtG_large.jpg
Daftar Bansos Cair Oktober 2026 dan Cara Cek Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245125//bansos-bRxQ_large.jpg
Pemerintah Targetkan 48 Juta Penerima Bansos 2027, Buruan Registrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245209//bsu-Flq9_large.jpg
Bantuan Subsidi Upah Rp900.000 Cair ke 13,3 Juta Pekerja hingga Desember 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement