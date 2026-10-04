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6 Fakta Neraca Perdagangan Surplus tapi Impor hingga Agustus Terus Meroket

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |07:29 WIB
6 Fakta Neraca Perdagangan Surplus tapi Impor hingga Agustus Terus Meroket
Neraca Dagang (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan secara konsisten membukukan surplus sebesar USD7,25 miliar periode Januari hingga Agustus 2026. Pencapaian ini disokong oleh kinerja ekspor yang positif, termasuk surplus bulanan pada Agustus 2026 yang mencapai USD3,55 miliar.

Berikut fakta-fakta Neraca Dagang RI Surplus yang dirangkum Okezone, Minggu (4/10/2026).

1. Ditopang Kinerja Kuat

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan keunggulan neraca perdagangan nasional ditopang oleh kinerja kuat sektor nonmigas.

“Surplus sepanjang periode Januari-Agustus 2026 ditopang oleh kinerja perdagangan komoditas nonmigas yang mencatat surplus USD28,54 miliar, sementara perdagangan komoditas migas masih mengalami defisit sebesar USD21,29 miliar,” jelas Ateng dalam konferensi pers BPS di Jakarta.

2. Ekspor Secara Tahunan

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai USD193,64 miliar atau tumbuh 4,74 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penguatan ekspor terutama bersumber dari pengiriman komoditas nonmigas yang melonjak 5,48 persen menjadi USD185,63 miliar.

 

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Topik Artikel :
Impor ekspor Neraca Perdagangan
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