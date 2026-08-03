Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Dagang Defisit USD450 Juta di Juni 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |12:37 WIB
Neraca Dagang Defisit USD450 Juta di Juni 2026
BPS soal Neraca Dagang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit sebesar USD450 juta pada Juni 2026.

Kondisi ini melanjutkan defisit sebesar USD1,61 miliar pada bulan Mei 2026 lalu dan meruntuhkan surplus neraca perdagangan berturut-turut selama 72 bulan terakhir sejak Mei 2020.

"Pada Juni 2026 neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar USD0,45 miliar (USD450 juta). Defisit pada bulan Juni 2026 terutama disebabkan defisit komoditas migas," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Ateng menambahkan, defisit pada bulan Juni 2026 terutama disebabkan oleh defisit pada komoditas migas yaitu defisit sebesar USD3,49 miliar, dengan komoditas utama penyumbang defisit pada migas yaitu hasil minyak dan juga minyak mentah.

"Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas non-migas tercatat surplus sebesar USD3,04 miliar adapun komoditas dengan penyumbang surplus utama yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati di HS15 serta bahan bakar mineral HS27 dan juga besi dan baja atau HS72," jelasnya.

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan secara kumulatif yaitu neraca perdagangan pada bulan Januari hingga Juni tahun 2026 mencapai surplus sebesar USD3,58 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230036/mendag-uRa5_large.jpg
Mendag Ungkap Penyebab Neraca Dagang RI Defisit Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227685/neraca_dagang-dEN0_large.jpg
Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222024/neraca-8lHe_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD89,1 Juta di April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209967/neraca_dagang-ysNo_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD1,27 Miliar di Februari 2026, Rekor 70 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204494/bps-9YZG_large.png
Neraca Dagang Surplus USD0,95 Miliar per Januari 2026, 69 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199039/neraca_perdagangan-e8sh_large.jpg
Neraca Dagang Surplus USD2,51 Miliar per Desember 2025, 68 Bulan Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement