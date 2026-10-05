Jadi Wamentan, Letjen Saleh Mustafa Mundur dari Wakil KSAD

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Letjen Saleh Mustafa memastikan dirinya telah mengundurkan diri TNI setelah ditunjuk menduduki jabatan baru di Kementerian Pertanian. Dia menyampaikan saat ini proses pengunduran dirinya dari posisi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) masih berlangsung.

"Ya, ya, harus mundur. Ya, lagi proses (pengunduran diri), lagi proses," kata Saleh dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Pertanian, Senin (5/10/2026).

Selain membenarkan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri dari TNI, Saleh juga menegaskan bahwa dengan pengunduran tersebut, statusnya sebagai prajurit aktif akan berakhir dan menjadi purnawirawan.

"Ya, ya harus jadi purnawirawan jadinya," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menilai Saleh bukan sosok baru dalam urusan pertanian. Menurutnya, selama menjabat sebagai Wakasad, Saleh telah banyak terlibat dalam koordinasi dan kerja sama terkait program swasembada pangan.

"Kami meyakini Pak Saleh tentu saja sebagai Wamentan baru, dan dunia pertanian ini juga bukan hal yang baru buat beliau," kata Sudaryono.