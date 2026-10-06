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Harga Kedelai Tembus Rp13.700/Kg, Pemerintah Buka Opsi Subsidi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |13:35 WIB
Harga Kedelai Tembus Rp13.700/Kg, Pemerintah Buka Opsi Subsidi
Harga kedelai impor kembali naik di pasar, membuka peluang pemerintah menggelontorkan subsidi harga bagi perajin tahu dan tempe. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Harga kedelai impor kembali naik di pasar, membuka peluang pemerintah menggelontorkan subsidi harga bagi perajin tahu dan tempe.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi melalui koordinasi lintas kementerian untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan olahan berbasis kedelai bagi masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan serta Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per awal Oktober 2026, harga rata-rata kedelai biji kering impor nasional berada di kisaran Rp13.600-Rp13.700 per kilogram.

Harga tersebut telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, harga acuan maksimal berada di level Rp12.000 per kilogram di tingkat perajin tahu dan tempe serta Rp11.500 per kilogram di tingkat importir.

Kementerian Perdagangan kemudian membuka opsi penyaluran subsidi kedelai menyusul kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe yang kini mencapai sekitar Rp13.200 per kilogram di pasaran.

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