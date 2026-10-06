SBR015 Jadi Pilihan Investasi, Imbal Hasil hingga 6,85 Persen

JAKARTA - Tips berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) turut memasarkan SBN Ritel seri Savings Bond Ritel SBR015 melalui aplikasi wondr by BNI dengan penawaran uang kembali (cashback) hingga Rp15 juta.

SBR015 merupakan SBN Ritel yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dengan skema imbal hasil mengambang dengan batas minimum (floating with floor). Dengan skema tersebut, tingkat imbal hasil dapat menyesuaikan perkembangan suku bunga acuan, namun tidak lebih rendah dari tingkat minimum yang telah ditetapkan.

SBR015 tersedia dalam dua pilihan tenor. SBR015T2 memiliki tenor dua tahun dengan tingkat imbal hasil minimum 6,75 persen per tahun dan jatuh tempo pada 10 Oktober 2028. Sementara itu, SBR015T4 memiliki tenor empat tahun dengan tingkat imbal hasil minimum 6,85 persen per tahun dan jatuh tempo pada 10 Oktober 2030.

SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, akses investasi melalui wondr by BNI memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan berbagai instrumen investasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing.

"Kehadiran SBR015 juga menjadi kesempatan bagi nasabah untuk membangun portofolio melalui instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah," ujar Steven dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Sebagai instrumen yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, SBR015 dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pendapatan berkala sekaligus berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.