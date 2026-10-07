Jelang MotoGP Mandalika 2026, Penyaluran BBM Diperkuat

JAKARTA - Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat diperkuat menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9-11 Oktober. Kesiapan distribusi telah dimulai sejak 4 Oktober 2026 dengan melakukan penyaluran BBM ke SPBU sebagai langkah pengamanan stok menjelang rangkaian event.

PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) menyiagakan 28 unit Mobil Tangki (MT) dengan total kapasitas 440 KL dan 136 Awak Mobil Tangki (AMT), serta diperkuat 2 unit MT spot charter dengan kapasitas 32 KL.

Distribusi mencakup BBM dari Integrated Terminal (IT) Ampenan menuju 72 SPBU dan 45 Pertashop di Pulau Lombok. Untuk memperkuat kesiapan di kawasan Mandalika, EPN juga menyiapkan SPBU 54.835.08 dan 54.835.14 sebagai SPBU kantong yang menjadi titik perhatian utama selama event berlangsung. Selain kawasan Mandalika, EPN juga memperkuat distribusi pada sejumlah jalur masuk utama menuju Pulau Lombok.

“Kesiapan menghadapi Pertamina Grand Prix of Indonesia kami lakukan bukan hanya dengan memperkuat armada dan personel, tetapi juga memastikan aspek keselamatan dan kesehatan menjadi bagian utama dalam setiap proses distribusi. Kami ingin memastikan kebutuhan BBM masyarakat dan aktivitas di sekitar Mandalika tetap terlayani dengan baik, dengan proses operasional yang aman dan terjaga,” ujar Direktur Operasi & Pemasaran Elnusa Petrofin Ferdiansyah di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Tiga koridor pelabuhan, yakni Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Pelabuhan Lembar dan Gili Mas di Lombok Barat, serta Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara, menjadi perhatian dalam pengaturan prioritas pengiriman. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan pengunjung yang masuk ke Lombok selama penyelenggaraan event.

Memasuki periode puncak kegiatan, pola distribusi juga disesuaikan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan. Penyaluran pada Sabtu, 10 Oktober 2026, direncanakan dimulai lebih awal pada pukul 01.00, sementara pada hari pelaksanaan utama, MT akan disiagakan di dua SPBU yang berada paling dekat dengan kawasan sirkuit.

Berbeda dengan operasional reguler, EPN melakukan sejumlah penguatan khusus menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dari sisi armada, jadwal service berkala Mobil Tangki dipercepat dari jadwal reguler untuk memastikan kendaraan yang digunakan berada dalam kondisi optimal. Sebelum menjalankan tugas, armada juga menjalani Pre-Trip Inspection (PTI) dan Daily Inspection (DI) yang dilakukan oleh AMT dan mekanik dengan pengawasan tim HSSE.

Tidak hanya armada, kesiapan AMT juga menjadi perhatian. Selain briefing rutin, AMT diberikan pembekalan mengenai kondisi operasional di lapangan, termasuk mitigasi dan alternatif jalur yang dapat digunakan ketika menghadapi kepadatan lalu lintas.

Sebelum bertugas, AMT juga menjalani Fit to Work (FTW) untuk memastikan kondisi personel layak menjalankan pekerjaan. Untuk menjaga kesiapan personel selama periode dengan intensitas operasional yang meningkat, EPN melakukan perataan Load of Operation (LO) dengan mengacu pada kebutuhan DOT harian, sehingga beban operasional AMT dapat lebih terjaga.