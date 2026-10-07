Uang Primer Adjusted BI Tumbuh Melambat 9,3 Persen di September 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Uang Primer (M0) Adjusted pada September 2026 tumbuh sebesar 9,3 persen (yoy).

Angka tersebut melambat dari bulan sebelumnya 16,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.353,1 triliun.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 11,8 persen(yoy) dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 3,9 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Rabu (7/10/2026).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 Adjusted telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Perlu diketahui, Uang Primer (M0) adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Uang Primer Adjusted adalah Uang Primer yang disesuaikan dengan nominal giro bank berdasarkan ketentuan GWM (reserve ratio) dikalikan dengan DPK pada tiap periode.