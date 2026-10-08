Prabowo Luncurkan 11 Proyek Industri Senilai Rp180 Triliun di Halmahera Tengah

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis . (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026). Presiden akan meluncurkan sejumlah program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan agenda tersebut mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri dengan nilai investasi mencapai US$10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun.

“Pagi-pagi sekali, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Halmahera Tengah, Maluku Utara, untuk meluncurkan program hilirisasi senilai US$10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun,” ujar Teddy dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Teddy menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut meliputi pengoperasian komersial empat proyek industri serta dimulainya pembangunan tujuh proyek industri baru.

“Presiden akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik, meresmikan pengoperasian komersial empat proyek industri, serta memulai pembangunan tujuh proyek industri baru di kawasan IWIP,” jelas Teddy.

Dalam penerbangan menuju Maluku Utara, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

(Feby Novalius)

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